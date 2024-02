Projekt für seltenes Tier Warum man sich in den Vogesen um Auerhühner streitet

„Es ist eine Verschwendung von öffentlichen Geldern, um das Handeln der öffentlichen Hand grün zu machen“, teilt der ehrenamtliche Naturwissenschaftler mit. „Dieser Vogel wird als Objekt betrachtet. Man weiß, dass er in den Vogesen nicht überleben kann.“ Die scheuen Tiere in Norwegen zu fangen, würde tödlichen Stress bedeuten. „Und sie in einer feindlichen Umgebung freizulassen, die heute nicht mehr für sie geeignet ist, ist inakzeptabel“, so Maurice weiter.