Häufung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten : Frankreich verschärft Einreiseregeln an Grenze zum Saarland

Paris Frankreich ergreift aufgrund der vermehrten Ausbreitung von Corona-Varianten härtere Maßnahmen.

Wegen der Häufung hoch ansteckender Coronavirus-Varianten verschärft Frankreich die Einreiseregeln für Teile des Grenzgebiets zu Deutschland: Für alle nicht-beruflichen Fahrten in den französischen Verwaltungsbezirk Moselle ist ab März ein negativer PCR-Test nötig, wie das Gesundheits- und Europaministerium am Donnerstag in Paris mitteilten. Im Département Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz breitet sich die südafrikanische Corona-Variante stark aus.