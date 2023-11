Hohe Strafen drohen Frankreich schafft Mautschranken und Kassenhäuschen auf Autobahnen ab – was Sie wissen müssen

Ende 2022 wurde die A79 in der Region Auvergne-Rhône-Alpes als erste Autobahn mit Free-Flow-Maut in Betrieb genommen. In den nächsten Jahren sollen auch andere Autobahnen folgen – etwa 2024 die A13 in der Normandie und die A14 nord-westlich von Paris. In Deutschland wird das System als Free-Flow-Maut bereits für die Lkw-Maut eingesetzt. Frankreich plant, es nach und nach für alle Fahrzeugkategorien gelten zu lassen. Das System soll den Verkehrsfluss verbessern und Auffahrunfälle an den Schranken verringern.