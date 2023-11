Hohe Strafen drohen Frankreich schafft Mautschranken und Kassenhäuschen auf Autobahnen ab – was Sie wissen müssen

Tatsächlich sind im Nachbarland bisher erst zwei Autobahnen teilweise umgestellt. Auf der A4 in Richtung Metz wurde bereits 2019 die alte Mautstelle von Boulay durch eine neue Mautbrücke ersetzt – trotz Protesten von Anrainern. Ende 2022 wurde die A79 in der Region Auvergne-Rhône-Alpes als erste Autobahn mit Free-Flow-Maut in Betrieb genommen. In den nächsten Jahren sollen auch andere Autobahnen folgen – etwa 2024 die A13 und die A14 in der Normandie.