Großprojekt an Grenze zum Saarland Lost Place soll weg – Saargemünd plant neues Stadtviertel

Schon seit 2007 liegt dieses Gelände im Dornröschenschlaf. Es ist 33 Hektar groß, so groß wie das ganze Stadtzentrum von Saargemünd, an das es süd-östlich anschließt – nur eben auf der anderen, der rechten Seite der Saar. Früher schlug hier das ökonomische Herz der Stadt. 1790 gegründet, gehörte die „Faïencerie de Sarreguemines“ Anfang des 20. Jahrhunderts (gemeinsam mit Villeroy & Boch) zu den größten Manufakturen der Branche in Europa.