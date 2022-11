Tanktourismus vorüber? : Frankreich reduziert Tankrabatt - So viel kosten Benzin und Diesel jetzt hinter der Grenze

Heute läuft beim französischen Nachbarn der Tankrabatt von 30 Cent pro Liter aus. Eine Vergünstigung, die auch viele Saarländer nutzten. Doch lohnt sich das jetzt noch?

Frankreich reduziert von Mittwoch an den Tankrabatt für Autofahrer erheblich, was seit einigen Tagen bereits mancherorts zu Schlangen an den Zapfsäulen geführt hat. Der staatliche Zuschuss sinkt von 30 Cent pro Liter bis Jahresende auf 10 Cent und soll danach komplett wegfallen. Der Energiekonzern Total reduziert seinen zusätzlich gewährten Rabatt von bislang 20 Cent auf 10 Cent bis zum Jahresende.

Tankrabatt in Frankreich aufgrund der Streiks verlängert

So viel kostet Benzin und Diesel jetzt in Frankreich

Das kostet Tanken momentan im Saarland

Nach Angaben des Vergleichsportals Tankstellenpreise.de kostete am Dienstag in Saarbrücken der Liter Super E5 an der günstigsten Zapfsäule 1,829 Euro. Für einen Liter Diesel liegt der niedrigste Preis in Saarbrücken bei 1,869 Euro. In Neunkirchen zahlen Kunden derzeit für Benzin 1,799 Euro. Ein Liter Diesel kostet in beiden Städten an der günstigsten Tankstelle 1,829 Euro. In Homburg sind die Preise etwas höher. Hier liegt am Dienstagmittag der Preis für ein Liter Benzin E5 bei 1,869 Euro und für Diesel bei 1,909 Euro.