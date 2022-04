Präsidenschaftswahl 2022 in Frankreich : Saarlands Nachbarn stehen vor kurz der Wahl: Hat Le Pen bessere Chancen als Macron?

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich nach einem relativ faden Wahlkampf am Sonntag der Gunst der französischen Wähler. Foto: IMAGO/Peter Seyfferth/imago stock

Metz/Stiring-Wendel Am Wochenende findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich statt. Wie läuft der Wahlkampf, welche Kandidaten haben die Nase vorne und was heißt das für die Grenzregion?