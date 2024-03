Berühmte Französinnen Welche drei berühmten Frauen Frankreich auf neue Euro-Münzen prägt

Paris/Metz · Wer beim Einkaufen in Frankreich Wechselgeld bekommt, könnte bald die Profile von drei berühmten Frauen in Händen halten. Denn Frankreich prägt Euro-Münzen mit neuen Motiven. Welche Frauen ausgewählt wurden und warum die Münzen nach einem Veto von höchster Stelle erst mit drei Monaten Verzögerung in Umlauf kommen.

18.03.2024 , 09:49 Uhr

Frankreich bringt bis zum Sommer neue 10-, 20- und 50-Cent Münzen in Umlauf. Die Europaseite bleibt gleich, aber die Rückseiten zeigen neue Motive. Foto: dpa/Swen Pförtner