Finanzspritze für Nachbarn Megaprojekt kann kommen: 2,1 Milliarden Euro für Verkehr in Grand Est

Clément Beaune ist nach der Regierungsumbildung in Frankreich zwar nicht mehr beigeordneter Transportminister, aber aufgrund einer seiner letzten Amtshandlungen wird man in der Nähe zum Saarland noch länger an ihn denken. Bei seinem letzten Besuch in Metz unterzeichnete Beaune im Dezember einen Planvertrag zwischen Frankreich und Grand Est. Diese „Contrats de plan Etat-Régions“ (CPER) laufen über sechs Jahre. Der Vertrag bedeutet für die ans Saarland grenzende Region letztendlich eine Gesamtinvestition von 2,1 Milliarden Euro.