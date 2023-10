Unternehmensportät Juva Productions Wie ein Forbacher Unternehmen vom Boom bei Vitaminen und Desinfektionsmittel profitiert

Ob Desinfektionsmittel von Mercurochrome oder eine Brausetablette Vitamin C von Juvamine – in ziemlich jedem französischen Haushalt findet man ein Produkt, das von Juva Productions hergestellt wurde. Seit 30 Jahren hat sich das Forbacher Unternehmen frankreichweit als Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel und andere freiverkäufliche Gesundheitsprodukte etabliert. Produziert werden dabei keine Medikamente, deren Vertrieb streng reglementiert ist und die nur in Apotheken verkauft werden dürfen. „Den richtigen Durchbruch hatten wir, als uns gelungen ist, auch Supermarktketten als Kunden für diese freiverkäuflichen Gesundheitsprodukte zu gewinnen“, erzählt Marc Pfeffer, Leiter des Forbacher Werks. Dieser Schritt gelang der Marke Juva Santé Ende der 1980er Jahre in Paris. Die Nachfrage war so groß, dass schnell eine breite Produktionsfläche benötigt wurde. Dafür wurde die grenznahe Stadt Forbach ausgesucht, wo Juva Productions 1993 an den Start ging. Seitdem gehen alle Zahlen nur in eine Richtung: nach oben.