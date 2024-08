Jetzt fahren die August-Urlauber Autobahnen in Frankreich: Nicht nur um Paris gibt es lange Staus

Für viele Französinnen und Franzosen gehen die Ferien am ersten Augustwochenende offenbar erst so richtig los: Denn das Nationale Zentrum für Verkehrsinformationen CNIR („Bison Futé“) rechnet am Samstag mit einer weiteren großen Reisewelle im Land und zahlreichen Staus. Es stuft den Verkehr auf den Hauptachsen in den Anreiserichtungen als „äußerst schwierig“ (schwarz) ein – und empfiehlt sogar, die Reise zu verschieben.