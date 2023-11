Armistice am 11. November Feiertag in Frankreich: Auf den Spuren des Ersten Weltkriegs

Wenn am 11. November deutsche Katholiken den Martinstag begehen und Narren die Karnevalszeit in Deutschland einläuten, steht in Frankreich mit „l’Armistice“ ein ernster und offizieller Feiertag im Kalender. An diesem Tag wird im Nachbarland an den Waffenstillstand von Compiègne von 1918 erinnert, der vor 105 Jahren das Ende des Ersten Weltkrieges einleitete.