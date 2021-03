Bestechung und unerlaubte Einflussnahme : Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy zu Haftstrafe verurteilt

Paris Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy (66) ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Ein Gericht in Paris hat den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen Korruption zu einem Jahr Haft verurteilt. Sarkozy wird vorgeworfen, 2014 versucht zu haben, auf illegale Weise an Informationen von einem Richter zu kommen. Dabei ging es um einen rechtlichen Fall, in den Sarkozy verwickelt war. Sarkozy hat die Vorwürfe gegen ihn bestritten.