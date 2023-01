Neue Regeln für Tierhalter in Frankreich : Frettchen, Katze, Hund: Diese neuen Regeln gelten in Frankreich für Adoption und Kauf von Haustieren

Begrüßen die neuen Regeln für angehende Tierhalter in Frankreich: Die Leiterin des Forbacher Tierheims, Laila Mouilley, die im Tierschutz Engagierte Danielle Laporte und Tierschützer Peter Rauland. Foto: Benjamin Rannenberg

Forbach/Saarbrücken Fast 100 000 Haustiere werden in Frankreich jedes Jahr ausgesetzt. Ein schärferes Tierschutzgesetz soll Tierhalter stärker in die Pflicht nehmen. Die neuen Regeln gelten nicht nur für Franzosen, sondern auch für Deutsche, die in Frankreich ein Haustier kaufen oder aus dem Tierheim adoptieren wollen.