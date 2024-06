Vorgezogene Parlamentswahlen in Frankreich Kandidaten aus Moselle für die Neuwahl stehen fest: Auch ein Bürgermeister wirft seinen Hut in den Ring

Eine Woche Zeit hatten die Parteien, um ihre Kandidaten für die Neuwahl am 30. Juni (Stichwahl 6. Juli) zu nominieren. In den Wahlkreisen hinter der Grenze zum Saarland treten die bisherigen Abgeordneten wieder an – und ihre Chancen stehen gut, ihr Mandat zu verteidigen. Doch in Forbach gibt es einen unerwarteten Kandidaten.