Theaterabend in Forbach : Carreau reißt mit süß-salzigen Gefühlen mit

Forbach Stehende Ovationen für einen erquickend humorvoll-melanchonischen Abend: Das Forbacher Theater Le Carreau hat sich mit „La vie devant soi“ aus der Corona-Pause zurückgemeldet.

Es ist schon beinahe ein teuflisch makaberer Streich, bei einer alternden, kranken Jüdin, die Auschwitz überlebt hat, systematisch in den frühen Morgenstunden an der Tür zu klingeln. Und sich ins Fäustchen zu lachen, wenn diese aus dem Schlaf hochschreckt und in ein Kellerversteck flüchtet. Momo (Tigran Mekhitarian), eigentlich Mohammed, zehn Jahre alt, ist so einer. Den Streich spielt er ausgerechnet seiner Pflegemutter Madame Rosa, einer ehemaligen Prostituierten, die ihn, wie andere Kinder auch, bei sich aufgenommen hat. Sowieso ist ihre innig-humorvolle Wahlverwandtschaft jenseits der Konventionen. Aber Madame Rosa wird sich rächen, nicht an ihrem über alles geliebten Momo, sondern an dessen plötzlich wieder auftauchenden Vater, dessen Liebe sie in einem jüdisch-muslimischen Schlagabtausch unbarmherzig überlegen und brutal komisch auf die Probe stellt. Nein, politisch korrekt ist „La vie devant soi“, das Stück mit dem das Forbacher Theater Le Carreau nach einer fast siebenmonatigen Pause wieder den normalen Betrieb aufnimmt, nicht. Glücklicherweise.