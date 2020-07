Forbach : Carreau in Forbach spielt wieder ab 3. Oktober

Forbach In einem launigen deutsch-französischen Filmchen gibt das Team des Forbacher Theaters Le Carreau einen charmanten Vorgeschmack auf die nächste Spielzeit.

Familie Flöz, eine internationale Theatertruppe aus Berlin, wird dem Carreau am 26. November mit dem Stück „Dr. Nest“ einen Besuch abstatten. Die Truppe ist bekannt für nonverbale, poetische und komödiantische Einlagen. Joël Pommerat, dreifacher Träger des renommierten Prix Molière, stellt in der Vorweihnachtszeit, am 17. und 18. Dezember, seine „Contes et Légendes“ vor. Das „Portrait de Ludmilla en Nina Simone“ von dem Regisseur, Musiker und Autor David Lescot verheißt eine Annäherung an die berühmte und bürgerrechtlich engagierte Jazz- und Bluesmusikerin. In diese Rolle schlüpft schauspielerisch und gesang­lich Ludmilla Dabo am 16. und 17. Februar 2021.