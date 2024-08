An der Grenze zum Saarland Auf renoviertem Marktplatz: Forbach feiert Weinmesse mit Musik

Das Programm rund um die Weine sieht unter anderem am Samstag ab 16 Uhr Kinderanimation sowie Kreativstände für Kinder und Erwachsene vor. In der direkt am Platz liegenden Stadtbibliothek „Médiathèque Roger Bichelberger“ gibt es dann auch eine Ausstellung über regionale Weine und die kontrollierte Herkunftsbezeichnung AOC Moselle. Das musikalische Unterhaltungsprogramm bestreitet der Radiosender Radio Mélodie mit Künstlern wie Héritage Goldman, Tom Frager, Philippine Lavrey und Cobalt.