Kommunalwahl in Frankreich : In Lothringen stehen die Zeichen auf Wechsel

Metz Wegen der Corona-Krise musste die zweite Runde der Kommunalwahl verschoben werden. Manche langjährige Bürgermeister treten in der Grenzregion nicht mehr an.

(hem) In den zwei größten Städten Lothringens kündigt sich bei der Stichwahl am Sonntag ein Wechsel an. Nach mehr als zwölf Jahren als Bürgermeister von Metz geht der Sozialist Dominique Gros in den Ruhestand. Favorit für seine Nachfolge ist der Konservative François Grosdidier. Mit 29 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang verfügt er über einen deutlichen Vorsprung vor Xavier Bouvet (Grüne, 24 Prozent). Ebenfalls für die Stichwahl qualifiziert, aber ohne realistische Chance tritt am Sonntag die Kandidatin der populistischen Partei Rassemblement Nationale, Françoise Grolet, an.