Hochwasser in Frankreich Unwetter hinterlässt auch hinter der Grenze Spuren

Erfinderisch in der Not: Seit Freitag wird ein Landwirt aus dem Dorf Kédange-sur-Canner bei Bouzonville im Département Moselle in den Sozialen Medien kräftig gefeiert. Der Grund: Als das Hochwasser immer schlimmer wurde und Eltern ihre Kinder nicht mehr aus der örtlichen Schule abholen konnten, zögerte er nicht lange und holte in mehreren Fahrten mit Traktor samt Viehwagen alle Schüler aus dem Gebäude. Das Video davon ging in kurzer Zeit im Netz viral.