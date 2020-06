Kostenpflichtiger Inhalt: Deutsch-französische Grenze : Eine Freundschaft mit Hindernissen

Die abgesperrte Freundschaftsbrücke zwischen Grosbliederstroff und Kleinblittersdorf wurde in der Corona-Krise zum Symbol der geschlossenen Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Foto: Robby Lorenz

Kleinblittersdorf Die Grenze zwischen dem Saarland und Lothringen öffnet sich wieder. In der Corona-Krise war sie zuvor überregional in die Schlagzeilen geraten. Dabei zeigte sich die Region nicht wirklich von ihrer besten Seite.

Die 140 Meter lange Fußgängerbrücke mit dem roten Geländer hat es in die zweitauflagenstärkste Zeitung Frankreichs geschafft. In Normalzeiten wären die Bürgermeister aus Kleinblittersdorf und Grosbliederstroff bestimmt stolz gewesen, in Le Monde ein Foto der Freundschaftsbrücke zu sehen, die ihre beiden Gemeinden verbindet. Der Grund für die plötzliche Bekanntheit war aber kein schöner. Die Absperrungen auf der Brücke sind zum Symbol einer Freundschaft geworden, die Risse bekommen hat. Nicht nur an den Absperrungen und nicht nur an diesem Grenzübergang ließ sich das beobachten. Der Deutschland-Korrespondent von Le Monde war auch in Großrosseln dabei, als die Schranken verschwunden waren und die ersten Kunden aus Frankreich wieder am Kiosk Zigaretten kauften. Illegal, versteht sich. Denn offiziell ist der Grenzübertritt zum Einkaufen erst ab nächster Woche wieder erlaubt.

Damit geht eine dreimonatige, bisher einmalige Zerreißprobe der guten nachbarlichen Beziehungen an der Grenze zwischen dem Saarland und Lothringen zu Ende. Zwar betonten die Behörden immer wieder, die Grenze sei nicht geschlossen, sondern lediglich Grenzkontrollen wieder vorläufig eingeführt worden. De facto war die unsichtbare Grenze doch zu. Nur mit einem triftigen Grund durfte sie überquert werden. Dass Baguettekaufen wohl kein solcher ist, erfuhr man nicht nur in der Grenzregion, sondern bald von Nizza bis Hamburg, nachdem die großen Nachrichtenagenturen die Bilder des Lauterbachers Hartmut Fey aufgegriffen hatten, der sich sein Baguette im französischen Carling über die Absperrungen angelte.

Zum ersten Mal seit dem Start der Frankreich-Strategie war das Saarland überregional in den französischen Medien präsent. Auf diese Prominenz hätte das Land diesmal allerdings verzichten können. Sowohl in der größten Wirtschaftszeitung Les Echos, als auch auf dem landesweiten Radiosender France Info berichteten zum Beispiel Pendler, die von einem Tag zum anderen nicht mehr zur Arbeit durften, weil sie ja aus einem Risikogebiet kamen. Es herrschte Unverständnis und Ratlosigkeit. In der saarländischen Politik bemühte man sich um Schadensbegrenzung. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) entschuldigte sich bei den Nachbarn für Beleidigungen, die ihnen angeblich widerfuhren. Ihr Parteikollege Bundesaußenminister Heiko Maas, der aus dem Landkreis Saarlouis kommt, verurteilte das aggressive Verhalten gegenüber Franzosen. Sogar Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU), der nie müde wurde, die Grenzschließungen zu verteidigen, teilte auf Facebook mit, auch er lebe seit Jahrzehnten die deutsch-französische Freundschaft. Über Absichtserklärungen hinaus wurde im Saarland tatsächlich ein großer Beweis an Solidarität mit den Nachbarn erbracht. Und zwar, als die hiesigen Krankenhäuser lothringische Covid-19-Kranke aufnahmen. Französische Beatmungspatienten, die per Hubschrauber nach Homburg und Saarbrücken verlegt werden, das sind Bilder für die Geschichtsbücher.

Was nicht in die Geschichte eingehen wird, ist die seltsame Stimmung, welche die Schlagbäume an der Grenze hinterlassen haben. Sie beruht auf die Erfahrungen einzelner, prägt aber viele. Da ist der französische Mitarbeiter, der seit Jahren bei einem Zulieferer der Automobil-Industrie beschäftigt ist und auf einmal sein Mittagessen nicht mehr in den gemeinsamen Kühlschrank stellen durfte. Da ist der Leichenwagen, der für eine Einäscherung ins Saarland fahren sollte und an der Grenze abgewiesen wurde. Das sind die „bedauerlichen Einzelfälle“, wie die Politik sie nennt.

Von Berlin und Paris aus gesehen ist die deutsch-französische Grenze weit weg. Wie sehr Lothringen und das Saarland miteinander verflochten und aufeinander angewiesen sind, lässt sich in den Hauptstädten kaum erahnen. Als im Saarland die ersten Geschäfte wieder öffnen durften, war die Sprache deutlich: Man vermisst noch die französischen Kunden, die bis zu einem Drittel des Umsatzes beisteuern. Auch dass in den letzten drei Monaten Hunderte von Franzosen an der Grenze abgewiesen wurden, die im Saarland einkaufen wollten, hat einen Grund. Für viele einkommensschwache Familien aus Lothringen ist das Einkaufen in den deutschen Discountern und Drogeriemärkten, wo die Preise deutlich niedriger sind als in Frankreich, besonders wichtig. Von der schlechteren Lage auf dem Arbeitsmarkt in Lothringen profitieren auch saarländische Unternehmen. Nicht selten arbeiten Grenzgänger im Gastgewerbe, als Reinigungskraft und in anderen Bereichen, in denen es zunehmend schwierig wird, heimisches Personal zu finden.