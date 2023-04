Feilschen in Metz „Die Franzosen leben das Flohmarktgefühl“: Warum der Metzer Flohmarkt so beliebt ist

Metz · Der Flohmarkt in Metz ist überaus beliebt und zieht Franzosen, Luxemburger und auch Deutsche an. Denn Händler und Besucher finden, dass der Metzer Flohmarkt mehr drauf hat als der in Saarbrücken. Ein Besuch auf einem Antiquitätenmarkt, der in der Großregion seinesgleichen sucht.

24.04.2023, 12:40 Uhr

Auch der Saarbrücker Stefan Getzlaff schätzt den Flohmarkt in Metz - er ist selbst Antiquitätenhändler. Foto: Paul Langer

Von Paul Niklas Langer

Es ist die Top Adresse in der Großregion für Liebhaber von Antiquitäten – der „Marché aux Puces“ in Metz. Seit 1978 findet der berühmte Flohmarkt auf dem Messegelände „Parc des Expo“ statt. Pro Jahr kommen etwa 150 000 Besucher hierher, durchschnittlich 150 Händler aus ganz Frankreich bauen ihre Stände auf. Ein- bis zweimal pro Monat werden auf fast 12 800 m2 unzählige Antiquitäten zum Verkauf angeboten, geöffnet ist von 7 bis 12 Uhr. Ein Markt, der mit deutschen Flohmärkten nicht zu vergleichen ist.