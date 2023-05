Märkte, Konzerte und Tanz Platt-Festival in Saargemünd feiert wieder die Mundart

Eine Einladung zu Tanz und Musik gibt es für Samstag, 27. Mai, von 14 Uhr bis Mitternacht. Von 14.30 bis 18 Uhr bietet das Tanzensemble „La Ronde des Liserons“ eine kostenlose Einführung in Lothringer Tänze. Ab 20.30 Uhr sorgen die Gruppen Duo Milo und „Les Baladins du folk“ für Musik, bis ab 22.30 Uhr „La Ronde des liserons“, begleitet von der Kapelle „Quetschekaschde“ einige Tänze aus ihrem Repertoire zeigt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Veranstaltung findet im Maison de quartier Welferding in Saargemünd statt – oder, wie es auf Platt heißt, in Saargemìnn.