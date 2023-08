Ausflug nach Metz Festival Constellations: Bei Einbruch der Nacht feiert Metz die digitale Kunst

Am spektakulärsten sind die Installationen der Hauptsparte „Pierres Numériques“. Diese sind donnerstag-, freitag- und samstagabends zu bewundern und (nur an diesen Wochentagen) zwischen 21 und 00.15 Uhr aktiv. Dabei werden in Parks, auf Plätzen, an Fassaden oder in besonderen Gebäuden digitale Kunstwerke gezeigt. Höhepunkt dieses Rundgangs ist das Videomapping an den Fassaden der Kathedrale Saint-Étienne. Die Veranstaltung, die immer besonders viele Schaulustige anzieht, beginnt um 21.30 Uhr. In diesem Jahr werden erneut zwei neue Projektionen geboten – zum einen „Fractals“ von dem Franzosen Felix Frank und zum anderen „AI Datanova“ von dem Instanbuler Kollektiv Ouchhh.