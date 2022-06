Programm für kommende Sommernächte : Metz feiert mit Constellations-Festival auch in diesem Sommer die digitalen Künste

Metz Nachts ans Moselufer von Metz und leuchtende, immersive Digitalwelten erleben: Das Festival Constellations ist zurück in der Stadt und bietet wieder Projektionen, Lichtshows, Ausstellungen und natürlich das beliebte Videomapping auf den Fassaden der Kathedrale Saint-Étienne.

Es gehört mittlerweile zum Sommer in Metz wie der Spaziergang mit einem Eis an der Mosel im Zentrum: das Festival Constellations. Mit Projektionen, Installationen, Video-Mapping, Shows, Ausstellungen und Konzerten werden die Nächte (donnerstags, freitags und samstags) wieder zum Tag gemacht, um digitale Kunst aus aller Welt vorzustellen und zu feiern. Los geht der Reigen in diesem Jahr an diesem Donnerstag, 23. Juni. Der Eintritt ist auch danach wie gewohnt kostenlos.

Zum Programm gehören wieder mehrere Rundgänge durch die Stadt: der nächtliche Rundgang „Pierres Numériques“ und die beiden tagsüber stattfindenden Rundgänge „Art & Jardins“ und „Street Art“. Der spektakulärste Rundweg ist der nächtliche: Hier werden in Parks, auf Plätzen, an Fassaden oder in besonderen Gebäuden digitale Kunstwerke gezeigt. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt führen immersive Installationen sowie Licht- und Laserprojektionen durch.

Schon vor dem Start drei Tipps für Ungeduldige: Im Jardin d'Amour an der Evangelischen Stadtkirche Temple Neuf auf der Moselinsel gibt es die immersive und interaktive Installation „Brocken 5.6“ zu sehen. Der japanische Künstler Yasuhiro Chida begibt sich mit dem Kunstwerk auf die Spuren des mysteriösen Brockengespenstes, ein Phänomen, das Wanderfans mit viel Glück von Gipfeltouren in den Harz kennen. Hier wird das außergewöhnliche Naturspektakel dank Metallwürfeln und jeder Menge Lichtstrahlen ganz ohne Gipfelbesteigung erfahrbar. Ebenfalls ein besonderer Höhepunkt zu werden verspricht das Videomapping an der mächtigen Kathedrale Saint-Étienne, auf deren Fassaden diesmal zwei künstlerische Kreationen zu den Themen Natur und Klimawandel aus Japan und Spanien präsentiert werden. Wer bereits bei Tag in Metz ist, kann einen Abstecher an die Promenade des Remparts, an das Ufer der Mosel, machen. Dort zeigt der Fotograf Yannick Monget in der Ausstellung „Hopes“ Arbeiten, in denen er sich mit den Herausforderungen der unmittelbaren Zukunft auseinandersetzt.