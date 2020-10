Blick zum Nachbarn : Wieder neuer Höchstwert: Fast 17.000 neue Corona-Fälle in Frankreich in 24 Stunden

Eine Frau geht an leeren Restaurants im Zentrum von Lyon vorbei. Foto: dpa/Laurent Cipriani

Paris Innerhalb von 24 Stunden sind 16 972 neue Covid-19-Fälle in Frankreich registriert worden, wie die Gesundheitsbehörde „Santé Publique France“ am Sonntag mitteilte.

Frankreich ist wegen immer weiter steigender Corona-Infektionszahlen stark von der Pandemie betroffen. Innerhalb von 24 Stunden sind 16 972 neue Covid-19-Fälle in Frankreich registriert worden, wie die Gesundheitsbehörde „Santé Publique France“ am Sonntag mitteilte. Zum Vergleich: Innerhalb der letzten 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2279 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand: früher Sonntagmorgen).

Laut den französischen Behörden waren zuletzt 7,9 Prozent der Corona-Tests positiv. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 606 625 Menschen in Frankreich nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 3.10., 14.00 Uhr). Mit 32 198 Todesopfern ist Frankreich eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa.