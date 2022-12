Denkmal am Bahnhof Metz : Farb-Attacke auf Statue von Charles de Gaulle: Bürgermeister von Metz kündigt Konsequenzen an

Die Statue, auf die die Farb-Attacke verübt wurde, steht vor dem Metzer Bahnhof. Foto: Philippe Gisselbrecht/Ville de Metz/Philippe Gisselbrecht

Metz Nächtliche Farb-Attacke in Metz: Unbekannte haben eine Statue zu Ehren von Charles de Gaulle mit roter Farbe angemalt. Das Denkmal steht am Metzer Bahnhof, der videoüberwacht wird. Die Stadt will Klage einreichen.

Ein ungewohntes Bild hat sich am Donnerstagmorgen den Menschen in Metz auf ihrem Weg zum Bahnhof geboten. Das hier aufgestellte Denkmal zu Ehren von Charles de Gaulle war mit roter Farbe angemalt worden. Unbekannte hatten die Statue, die auf dem Vorplatz aufgestellt ist, in der Nacht auf Donnerstag an den Händen und auf der Brust mit blutroter Farbe bemalt.

Eine Farb-Attacke, die nicht ohne Folgen bleiben soll: François Grosdidier, der Bürgermeister von Metz, ist über die Aktion empört. Er verurteilt „diesen Akt des Vandalismus“, von dem er nicht wisse, „ob er eine politische Bedeutung hat“, aufs Schärfte, teilte er auf Facebook und in einer Pressemitteilung mit. Die Tat sei „eine Empörung für den Mann, der mehr als jeder andere das Freie Frankreich und den Geist des Widerstands verkörpert“, so Grosdidier weiter.

Als Charles de Gaulle mit Winston Churchill in Metz einzog

Die Stadt Metz werde eine Klage einreichen, den Ermittlern lägen Aufnahmen von Videokameras vor, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Bürgermeister hoffe, dass die Aufnahmen zur Identifizierung der Täter beitragen werden. „Ich hoffe, sie werden hart bestraft“, so Grosdidier.