Zugfahren in Frankreich : Das Ende des Vorher-Knipsens: SNCF schafft Ticket-Entwertung vorm Einsteigen ab

In den gelben Automaten mit der Aufschrift „compostage de billets“ mussten Zug-Fahrkarten aus Papier vor der Fahrt entwertet werden. Auch in Saargemünd. Das ändert sich nun. Foto: Sophia Schülke

Paris/Forbach Vereinfachung für Zugreisende: Wer mit Fahrkarten aus Papier durch Frankreich fährt, muss diese nicht mehr vor der Fahrt am Bahnsteig entwerten. Das hat die SNCF bekannt gegeben. Es gibt aber ein paar Ausnahmen.

Manchen ist es erst auf- oder wieder eingefallen, als sie schon im Zug saßen und die Abfahrtszeit auf ein, zwei Minuten herangerückt war. Andere fuhren angesichts nachsichtiger Kontrolleure bis zuletzt in seliger Unwissenheit. Wer in französischen Regionalzügen oder teils im TGV mit Papiertickets unterwegs war, musste diese eigentlich selbst entwerten – und zwar vor der Abfahrt des Zuges.

Etwas kleiner gedruckt über Start- und Zielbahnhof stand auf den länglichen Fahrscheinen nämlich dieser potenziell folgenreiche Satz: „Pour être valable, ce titre doit être composté lors de l'access au train“. Demnach muss eine Papier-Fahrkarte, um Gültigkeit zu erlangen, beim Zustieg in den Zug entwertet werden. Ausgenommen waren Papier-Tickets, die im Ausland gekauft wurden.

Verschwinden bald: Mehr als 3000 dieser kleinen gelben Knipser-Automaten gibt es in Frankreich noch. Foto: Sophia Schülke

Fahrkarten aus Papier für Zug müssen nicht mehr entwertet werden

Dies gehört nun der Vergangenheit an. Zumindest in der Region Grand Est. „Sie müssen Ihre TER-Tickets vor Ihrer Reise nicht mehr entwerten! Diese gelten je nach gewähltem Tarif für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Tag“, teilten die Eisenbahngesellschaft SNCF und die Region Grand Est in einer gemeinsamen Erklärung mit. Dies gilt seit Anfang Januar.

Gründe für die Abschaffung sind nach Medienberichten die starke Verbreitung von elektronischen Fahrkarten und Einsparmaßnahmen. Allerdings wird die Entwertung noch nicht überall sofort abgeschafft. Nach Angaben des französischen Nachrichtenportals Actu.fr muss das Papierticket noch vor der Abfahrt mit Pariser Transilien-Vorortzügen entwertet werden sowie bei Fahrten mit TER-Regionalzügen in den Regionen Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur und Nouvelle Aquitaine.

Gelbe Automaten für Entwertung werden aus Bahnhöfen in Frankreich entfernt

Andernorts sollen die kleinen gelben Knipser-Automaten in Bahnhofsvorhallen und an Bahnsteigen sukzessive aus der französischen Bahnhofslandschaft verschwinden. Mehr als 3000 dieser Automaten mit der Aufschrift „compostage de billets“ gibt es in Frankreich noch – etwa 700 für TGV-Schnellzüge und 2500 für TER-Regionalzüge. Wer bis dahin noch einmal stilecht französisch entwerten will, kann sich in einem Youtube-Video anschauen, wie es geht: Der Clip „Billet à composter avant l'accès au train“ hat bisher rund 14 000 Zuseherinnen und Zuseher gefunden.