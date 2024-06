Europawahl an der Grenze Frankreichs Rechtsnationale gewinnen Europawahl – so wurde in Moselle abgestimmt

Der rechtsnationale Rassemblement National um Marine Le Pen geht als klarer Sieger aus der Europawahl in Frankreich hervor. Die Europaskeptiker mit ihrem Slogan „La France revient“ (Frankreich kommt zurück) kamen dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge auf 31,36 Prozent der Stimmen, wie das französische Innenministerium am Montag nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Im Département Moselle, das direkt ans Saarland grenzt, bekam die Partei sogar noch mehr Zustimmung: Hier stimmten durchschnittlich 40 Prozent für die Rechtsnationalen. In den elsässischen Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin waren es jeweils 31,7 und 35,9 Prozent der Wahlberechtigten. Die meiste Zustimmung in der Region Grand Est erreichte der RN in den ländlich geprägten Départements Haut-Marne (47 Prozent), Meuse (46 Prozent) und Ardennes (45 Prozent).