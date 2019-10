„Europäische König-Stanislaus-Straße“ : Lunéville feiert seinen legendären Herzog

Die Gäste in Lunéville fühlten sich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt: Der in Bexbach lebende Pole Willi Holewa (Bildmitte mit Hund) als König Stanislaus und die Barock-Gruppe „La Cour de Lunéville“ vor dem Schloss von Lunéville. Foto: Manfred Voltmer

Lunéville Die Stadt östlich von Nancy ehrt Stanislaus von Polen (1677-1766) mit einer europäischen Kultur-Straße.

Das hätte dem 1766 im lothringischen Lunéville verstorbenen ehemaligen Polenkönig Stanislaus Leszczynski bestimmt gefallen: Am Wochenende feierte die Stadt östlich von Nancy den beim Volk beliebten Monarchen mit der Proklamation einer europäischen Kultur-Straße, die seinen Namen trägt. Sie reicht von Stockholm über die Saar-Pfalz-Region, weiter über Wissembourg, Lunéville/Nancy bis ins polnische Leszno, dem Sitz des polnischen Königshauses und weiter bis nach Lemberg, dem heutigen Liv in der Ukraine, wo Stanislaus geboren wurde. Überall dort hat er wichtige Spuren hinterlassen.

Marie Viroux, Beigeordnete der Stadt Lunéville, erinnerte daran, dass Stanislaus Hunderte von polnischen Familien auf deren Wunsch nach Lothringen übersiedeln ließ, weil sie dort vom wirtschaftlichen Fortschritt der Region profitieren wollten – nicht nur durch die mehrjährigen Arbeiten an der berühmen „Place Stanislas“. Die Unseco hatte die monumentale Anlage bereits in den Anfangsjahren als „Weltkulturerbe“ klassifiziert.

All diesen Lobes-Hymnen pflichtete König Stanislaus höchstpersönlich bei: Der in Bexbach lebende Pole Willi Holewa mimt seit mehreren Jahren stilgerecht den sympathischen Monarchen – diesmal eben in Lunéville. Als „Hofstaat“ nahm er kurzerhand das Orginal-Barock-Ensemble „La Cour de Lunéville“ an seine Seite.