Deutsch-französische Zusammenarbeit Geld für grenzüberschreitende Projekte: EU fördert Eurodistrict SaarMoselle mit 9,1 Millionen Euro

Für lokale Akteure und Projektträger gibt es ab sofort mehr Finanzierungsmöglichkeiten, um grenzüberschreitende Projekte umzusetzen. Das gilt für deutsch-französische Projekte im grenzüberschreitenden Eurodistrict SaarMoselle. Denn der Eurodistrikt verfügt nun über zusätzliche EU-Mittel in Höhe von insgesamt 9,1 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und können mobilisiert werden, weil das Interregprogramm der EU den Eurodistrikt als „funktionalen Raum“ eingestuft hat. Peter Gillo, Präsident des Eurodistict SaarMoselle, und Marie-Josée Vidal, Vizepräsidentin des EVTZ Verwaltungsbehörde Interreg Großregion, haben die Gründung des funktionalen Raums SaarMoselle am Donnerstag offiziell in Saargemünd besiegelt. Sie unterzeichneten die Partnerschaftsvereinbarung „Funktionaler Raum - Eurodistrict SaarMoselle“ zwischen dem Eurodistrict und dem Interreg-Programm Großregion in der Bliesmühle.