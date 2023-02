Grenzüberschreitende Seniorenorganisation : Europ‘age Saar-Lor-Lux will Leben für Senioren in Großregion einfacher machen

Europ‘age Saar-Lor-Lux will Leben für Senioren in Großregion einfacher machen

Saarbrücken Europ’age Saar-Lor-Lux will in diesem Jahr wieder mehrere Projekte anpacken und fortführen. Neue Vorsitzende der grenzüberschreitenden Seniorenorganisation ist Esther Ribic.

Neue Präsidentin der grenzüberschreitenden gemeinnützigen Seniorenorganisation Europ'age Saar-Lor-Lux e.V. ist Esther Ribic. Die 65-jährige Französin wurde am Montag (6.2.) auf der Mitgliederversammlung in Saarbrücken als Nachfolgerin der bisherigen Präsidentin und früheren Saar-Ministerin Marianne Granz gewählt. Granz hatte ihr Amt im vergangenen Dezember aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Ribic präsentierte der Mitgliederversammlung zusammen mit den beiden gewählten Vizepräsidentinnen Edith Riess und Birgit Grandhomme das neue Jahresprogramm, das sich dem deutsch-französischen Verhältnis in der Großregion widmen und die Lobbyarbeit für Senioren verstärken will. So soll auch die Initiative für einen möglichen grenzüberschreitenden Seniorenrat Saar-Lor-Lux/Rheinland-Pfalz/Wallonien fortgeführt werden.