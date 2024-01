Endlich Essen für Theaterfans Forbacher Theater Le Carreau bekommt beliebtes Lokal als direkten Nachbarn

Die einen trauern den Zeiten nach, als hier mit „La Fontaine“ die populärste Bar der Stadt den Platz zum Bersten brach, die anderen wundern sich an Theaterabenden, warum hier sonst nichts weiter los ist: Nachdem die Renovierung des Forbacher Theaters Le Carreau abgeschlossen ist, fällt der Leerstand in dem großen Lokal direkt neben dem Kulturort noch deutlicher auf. In der Bar mit der hohen Fassade aus Spiegelglas waren schon lange keine Gäste mehr. Theatergänger und Künstler müssen nach den Vorstellungen woanders essen gehen oder sich stehend auf dem Platz austauschen. Aber das wird sich bald ändern.