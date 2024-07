Wichtiger Bestandteil von Auto-Batterien Erste französische Lithium-Fabrik wird im Elsass gebaut

Im Nordelsass gelegen, unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, ist die beschauliche, knapp 2500 Einwohner starke Kommune Lauterbourg eher für ihre Fachwerkhäuser bekannt. Nun wird sie in der Branche der Elektromobilität zum Begriff. Das Unternehmen Viridian Lithium hat angekündigt, dort die frankreichweit erste Lithium-Fabrik zu bauen. Auf einer 14 Hektar großen Fläche will die Firma im großen Stil Lithium reinigen und umwandeln. „Viridian Lithium strebt ab 2027 eine jährliche Startproduktion von 28 500 Tonnen hochwertigem Lithiumhydroxid-Monohydrat an. Langfristig sie soll der Bedarf für die Produktion von zwei Millionen Elektro-Autos decken können“, teilt das Unternehmen mit. In der Fabrik sollen bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen. „Dazu kommen noch rund 600 indirekte Arbeitsplätze während der Bauphase“, so Viridian Lithium.