Bericht von Wirtschaftsprüfern Ernst & Young Grand Est gehört zu Top 10 der attraktivsten europäischen Regionen für Investoren

In Paris schlägt das Wirtschaftsherz Frankreichs. Immer noch haben die meisten Unternehmen, die bei unseren Nachbarn tätig sind, ihren Sitz in der Hauptstadt oder der unmittelbaren Umgebung in der Region Île-de-France. Doch die übrigen Regionen holen auf – unter anderem unsere Nachbarregion Grand Est. Laut dem jüngsten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young gehört sie nun zu den Top 10 der europäischen Regionen, die für ausländische Investoren am attraktivsten sind. 119 Projekte ausländischer Investoren wurden für das Jahr 2023 verzeichnet. Das ist eine Steigerung um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (95 Projekte). Damit rangiert Grand Est auf Platz 9 der europäischen Regionen, die ausländisches Kapital anlocken, direkt hinter Bayern. Angeführt wird die Liste vom Großraum London (359 Projekte), dicht gefolgt von Ile-de-France (300 Projekte) und Nordrhein-Westfalen (197 Projekte).