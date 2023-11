Emmaüs eröffnet neuen Standort im Einkaufzentrum B’est Wie eine Second-Hand-Boutique in einer Shopping-Mall auf neue Kunden hofft

Im Einkaufszentrum B’est im lothringischen Farébersviller reiht sich eine Filiale großer Modeketten an die andere. Wer hier zum Shoppen kommt, belässt es selten beim Gang in ein einzelnes Geschäft. Doch zwischen den weltweit bekannten Namen hat in diesem Monat eine besondere Boutique eröffnet, deren Namen den meisten Franzosen ein Begriff ist, die aber nicht jeder saarländische Kunde auf dem Schirm haben dürfte: Frankreichweit unterhält die karitative Einrichtung Emmaüs Geschäfte, in denen Second-Hand-Waren verkauft werden. Diese werden der Organisation gespendet. Anschließend werden die Objekte in Emmaüs-Werkstätten sortiert, repariert und wieder aufbereitet. Dort arbeiten Menschen in schwierigen Lebenslagen und noch ohne Zugang zum regulären Arbeitsmarkt, wie etwa ohne festen Wohnsitz oder die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden.