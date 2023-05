1700 neue Arbeitsplätze in Grenznähe Nach geplatztem Deal: Macron stellt neuen Investor für Solarzellen-Werk in Hambach vor

Hambach/Saargemünd · Vor einem halben Jahr platzte in Hambach die geplante Ansiedlung einer neuen Solarpanel-Fabrik in der Nähe zum Saarland. Nun zeichnet sich eine Wende ab. An diesem Montag will Macron die Ansiedlung eines neuen Investors offiziell machen. Wer kommt nun nach Hambach?

15.05.2023, 10:27 Uhr

Emmanuel Macron will an diesem Montag die Ansiedlung eines Solarpanel-Werkes bei Saargemünd bekannt geben. Foto: dpa/Sven Hoppe

Die schlechte Nachricht kam in der vergangenen Vorweihnachtszeit: Der Konzern Rec Solar hatte sich von seinem Plan zurückgezogen, wonach er in Hambach bei Saargemünd eine Solarpanel-Fabrik bauen wollte. Als Grund für den Rückzug aus dem lothringisch-saarländischen Grenzgebiet wurden damals vonseiten des indischen Konzerns „verschiedene Marktänderungen“ genannt. Ursprünglich hatte die Fabrik bis 2025 in Nachbarschaft zum Werk von Ineos Automotive, ehemals Smart-Werk, entstehen sollen.