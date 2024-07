Saarstahl als Abnehmer Wasserstoff aus Carling für das Saarland: So lautet der Zeitplan beim Projekt „Emil’Hy“

Im Gespräch mit Romain Deshayes klingt das Ganze nach einem ausgereiften Projekt und einer Win-win-Situation: industrielle Standortsicherung für Lothringen, schnelle Wasserstofflieferungen für das Saarland. Auch die Gewerkschaften unterstüzen das Vorhaben, sehen aber einen Haken. Obwohl die Umwandlung des Standortes von Präsident Macron selber angestoßen worden war, scheint sie nun keine oberste Priorität zu haben. Im Gespräch mit unserer Zeitung vermisste Gewerkschafter Thomas About vor einigen Wochen die Unterstützung aus Paris (wir berichteten). Unternehmensvertreter Deshayes drückt es so aus: „Frankreich hat sich, wie Deutschland auch, sehr ehrgeizige Ziele im Bereich Dekarbonisierung gesetzt. Es entstehen landesweit zurzeit viele Projekte. Und unser Standort in Moselle scheint in der Prioritätenliste nicht ganz so hochzustehen wie zum Beispiel große Industrie-Hubs wie in Dunkerque oder Le Havre.“