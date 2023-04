Neues Kultur- und Tourismusprojekt Nie war mehr Burg im Elsass: Oberrhein-Region präsentiert sich als „Land der Burgen“

Ein neues Kultur- und Tourismusprojekt stellt die grenzüberschreitende Region Oberrhein in drei Ländern als „Land der Burgen“ heraus. Das Vorhaben bringt Akteure aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zusammen und soll bis Ende 2025 laufen. Das teilte die elsässische Gebietskörperschaft CEA in Straßburg mit. Es gehe darum, das Kulturerbe über die Grenzen hinweg für die Menschen bekannt zu machen, berichtete die CEA. In der Region gebe es rund 300 mittelalterliche Burgen. Aushängeschilder sind etwa die Burg Trifels in Rheinland-Pfalz, die Habsburg in der Schweiz und die Burg Haut-Koenigsbourg im Elsass.