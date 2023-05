Konkurrenz für St. Patrick‘s Day? Elsass beschenkt sich mit eigenem Fan-Tag

Begangen wird der Tag seit 2018 am Johannistag. Nicht nur im Elsass. 2022 wurde auch unter anderem auch in Stuttgart, Melbourne, Dakar und Jerusalem gefeiert. Rund 80 000 Elsässer leben nicht in der Region, sondern im Rest Frankreichs oder im internationalen Ausland, gibt die Union Internationale des Alsaciens (UIA) an. Rund 30 elsässische Vereine aus aller Welt und 15 aus den anderen französischen Regionen haben sich in der UIA zusammengetan. Während die UIA seit 1981 als Zusammenschluss von unpolitischen Vereinen entstand, existieren einige der elsässischen Vereine bereits seit hundert Jahren.