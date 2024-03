ÖPNV in Frankreich Hier fahren bisher vor allem Autos: Elektrischer Mini-Zug aus dem Elsass soll Mobilität im ländlichen Raum verbessern

Rund eine Milliarde Euro investiert der französische Staat in Projekte, die den Zugverkehr moderner und umweltfreundlicher machen sollen. Nach einer Aufforderung zur Interessensbekundung im Sommer 2021 wurden fünf Projekte ausgesucht, deren Entwicklung staatlich gefördert wird. Eines davon ist der Minizug Draisy, der gerade in Elsass Form annimmt. Das Ziel: Zugverkehr im ländlichen Raum, wo Linien stillgelegt wurden, Orte kaum angefahren werden und die meisten Bewohner nur Auto fahren, wieder attraktiver machen. Und für die französische Bahn SNCF wirtschaftlicher. Denn bisher verkehren auf kleinen Linien TER-Regionalzüge mit einer Kapazität für 200 Fahrgäste, in denen aber häufig keine 50 Menschen gleichzeitig sitzen. Um eine neue Lösung zu entwickeln, hat sich die SNCF mit vier weiteren Partnern (GCK Battery, Stations-e, IRT Railenium und Lohr) zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Dieses arbeitet an der Entwicklung des neuen Fortbewegungsmittels.