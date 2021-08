Tipps für Grenzgänger und Ferienhausbesitzer : Wie Saarländer ihr Haus in Frankreich schützen können

Wieviel Geld Immobilienbesitzer bei Hochwasser wie hier in Altenahr bekommen, hängt davon ab, ob sie gegen Naturkatastrophen versichert sind. Foto: dpa/Boris Roessler

Straßburg Das betrifft auch viele Grenzgänger und Ferienhausbesitzer aus dem Saarland: Anders als in Deutschland sind fast alle Gebäude in Frankreich gegen extreme Wetterereignisse versichert. Warum die Quote viel höher als in Deutschland ist und worauf Mieter und Immobilien-Besitzer achten müssen.