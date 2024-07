Einkaufen im Metzer Raum 4340 Läden und Lokale: Wo die Metzer am liebsten einkaufen und essengehen

Beim Stadtbummel im Metzer Zentrum kann man selbst in kleinen Gassen noch Geschäfte, Cafés und Restaurants entdecken. Tatsächlich gibt es in ganz Metz 2750 Läden und Lokale. Sie umfassen neben Cafés, Restaurants, Handwerk und Einzelhandel auch Autohandel und Autoreparatur. Insgesamt 4340 sind es im gesamten Städte- und Gemeindeverband der Metzer Eurométropole, in dem 230 000 Menschen leben. Das geht aus einer Statistik des Observatoire du Commerce et de la Consommation en Moselle hervor, der Beobachtungsstelle für Handel und Konsum im Département Moselle.