Im Atelier von Joseph Zimmer Wo Farben Geschichten flüstern

Zimmer malt seit er 14 Jahre alt ist. „Damals war es eine andere Zeit. Es gab kein Fernsehen und nur selten Radio. Bei schlechtem Wetter habe ich gemalt.“ Erzählt der 78-jährige als wir in der Küche ankommen. Bis er 18 war nahm er Unterricht bei Louis Spengler, einem Künstler aus Forbach, wo er die Grundlagen lernen konnte. Nach seinem Militärdienst begann er bei der Sparkasse im Ort zu arbeiten. Die Kunst fiel dabei etwas nebensächlich aus, aber ganz aufgegeben hat er sie nie. Jahre später – mit 46 – schloss er sich der Kunstschule von Peter Musslé an, wo er bis 2008 blieb. Gestärkt aus dieser Erfahrung fing er an Kurse zu geben. Die hält er bis heute zwei Mal pro Woche Kurse für Kinder und Erwachsene in den Nachbarorten Forbachs. Etwa 2016 schloss er sich der Kunstschule von Stéphan Beiu an. Bei ihm hat er besonders viel gelernt, sagt Zimmer. Mittlerweile hat der Künstler gute 20 Preise gewonnen. Auch im Pariser „salon d’automne“ und in im „salon des artistes francais“ der „société des artistes francais“ im Grand Palais durfte er schon ausstellen und bekam die Bronze Medaille verliehen.