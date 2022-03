Ausführung in Saarbrücken : Frühlingsballett im Saarbrücker Schloss

Spicheren/Saarbrücken Die Ecole de danse Spicheren tanzt in den Frühling in Saarbrücken.

Nach zwei bewegten Jahren zwischen pandemiebedingten Absagen von Auftritten und Online-Unterricht freuen sich die Tänzer und Tänzerinnen der Ecole de danse Spicheren darauf, wieder ihr Können auf einer Bühne zeigen zu können. Am Samstag, 2. April, 17 Uhr, präsentieren sie im Festsaal des Saarbrücker Schlosses ihr Frühlingsballett. „Meine Schüler haben weiterhin am Online-Unterricht teilgenommen und fleißig zu Hause Ballett geübt“, sagt Tanzschulleiterin Kumiko Gottfreund. Das sei sehr wichtig. „Freude am Bewegen und Tanzen, Kontakt mit den anderen Kindern, kulturelle Aktivitäten, all das sollten die Kinder trotz der schwierigen Lage nicht verlieren“, meint sie. Umso mehr freue sie sich darüber, dass der Ballettnachmittag nach zwei Jahren wieder stattfinden kann. Auf dem Programm steht das musikalisches Märchen „Peter und der Wolf“. Nach einer Pause wird ein eigens von Gottfreund choreografiertes Stück – „Rhythmen der Welt 2“ – aufgeführt. Die École de Danse in Spicheren bietet Ballett-Unterricht für Kinder ab fünf Jahren sowie für Jugendliche an.