Ausflug auf Schienen : Ausflug auf Draisinen durch die Nordvogesen

Bitche Der Verein T2SB und die Plattform Mobilität SaarLorLux organisieren immer wieder Draisinenfahrten ab Bitche. Bald gibt es die nächste Gelegenheit.

Zwei strampeln vorne und zwei sitzen hinten: Anlässlich des französischen Tages des Denkmals am Sonntag, 19. September, veranstalten der lothringische Verein T2SB und die Plattform Mobilität SaarLorLux aus Überherrn gemeinsam wieder Draisinenfahrten ab Bitsch. Vom dortigen Bahnhof geht es zunächst vier Kilometer lang auf einer ehemaligen Bahnstrecke in Fahrtrichtung Saargemünd. „Passiert werden drei Bahnübergänge und eine Brücke über eine Département-Straße. Am Bahnübergang ‚Poste 71’ endet die erste Etappe, die Hinfahrt“, beschreibt Erhard Pitzius, Vorsitzender der Plattform Mobilität, die Strecke. Dabei fahren die Draisinen unter anderem durch ein Waldgebiet und eine Felsenschlucht in der Nähe des Hasselfurther Sees. Anschließend werden im Wald von Mouterhouse bei Lemberg die Draisinen gedreht und es geht zurück zum Bahnhof nach Bitsch.