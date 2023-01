Kooperation von DB und SNCF : Sommer-Direktzug bringt Reisende von Frankfurt an die Atlantikküste

Die Züge halten im Zielbahnhof Bordeaux. Von dort ist es nicht mehr weit zur Atlantikküste (Symbolfoto). Foto: Atout France

Frankfurt/Bordeaux In den Ferien an den Atlantik: Von Frankfurt am Main fahren im Sommer Direktzüge in weniger als acht Stunden nach Bordeaux. Fahrkarten soll es ab Anfang Februar geben. Was die Tickets kosten und wo Saarländer in den Sommer-Atlantik-Zug einsteigen.

Die Deutsche Bahn und die französische Bahn SNCF bieten im Sommer eine neue Direktverbindung von Frankfurt/Main nach Bordeaux an. Vom 8. Juli bis 26. August wird jeweils samstags ein TGV Duplex Reisende an die französische Atlantikküste und zurück bringen. Das teilten die beiden Eisenbahngesellschaften mit. Tickets für die neue Verbindung sind ab Anfang Februar auf allen Vertriebskanälen der DB ab 69,90 Euro buchbar.

Der TGV startet morgens um 6.56 Uhr in Frankfurt/Main Hauptbahnhof und erreicht Bordeaux um 14.35 Uhr. Zurück geht es um 15.58 Uhr ab Bordeaux, die Ankunft in Frankfurt ist um 23.51 Uhr.

Saarländer können nicht in Saarbrücken einsteigen

Die Fahrzeit beträgt 7 Stunden 40 nach Bordeaux und knapp acht Stunden in der Gegenrichtung. Zwischenhalte sind Mannheim (ab 7.39 Uhr; an 22.52 Uhr), Karlsruhe (ab 8.06 Uhr; an 22.20 Uhr), Straßburg, Lorraine, Meuse, Champagne-Ardenne, Marne la Vallée-Chessy, Massy, St. Pierre de Corps, Poitiers und Angoulême. Saarländer müssen also in Mannheim, Karlsruhe oder in Straßburg zusteigen.

„Im grenzüberschreitenden Fernverkehr, gerade mit Frankreich, verzeichnen wir nach der Corona-Delle wieder eine stark steigende Nachfrage“, teilte Stefanie Berk, Marketingvorständin für DB Fernverkehr, mit. Die Bordeaux-Verbindungen seien ein weiterer Baustein, um noch mehr Fahrgäste für die umweltfreundliche Schiene zu gewinnen.