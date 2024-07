Ausflugstipp in der Region Eines der zwölf weltbesten Kletterparadiese ist nur einen Katzensprung vom Saarland entfernt

Info

Die Sportarten Klettern und Bouldern werden auch in Deutschland immer beliebter. Die Anzahl der Kletterhallen stieg laut Statista hierzulande in den Jahren von 1990 bis 2023 stark an - so hätte es 1990 nur zwanzig Hallen gegeben, im Jahr 2023 seien es bereits 566 gewesen.

„Die Kletterszene in Deutschland ist in den letzten 30 Jahren deutlich gewachsen“, teilt auch der Deutsche Alpenverein mit. „Gab es 1990 geschätzte 70 000 Aktive, so dürfte es im Jahr 2023 mehr als 1 Million Kletterer in Deutschland geben.“

Sportklettern hatte seine olympische Premiere in Tokio 2020. In Paris 2024 wird es zwei Sportkletterwettbewerbe pro Geschlecht geben: Die Boulder- und Lead-Kombination Disziplin und das Speed-Klettern.

Das Olympische Sportklettern wird in Le Bourget im Norden von Paris ausgetragen und es werden nach den Finalrunden vier Goldmedaillen vergeben.

Mit Alexander Megos, Yannick Flohe und Lucia Dörffel haben sich drei DAV-Athleten bei den Olympic Qualifier Series in Budapest das Ticket für Paris gesichert. Alle drei gehen in der Disziplin Boulder & Lead an den Start.