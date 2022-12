Inflation in Moselle : Weihnachtseinkauf in Saarbrücken vs. Forbach: Achtung, diese Lebensmittel sind in Frankreich teurer

Die Teuerungsrate ist in allen lothringischen Départements unter dem nationalen Durchschnitt Frankreichs. Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken/Forbach Ist der Einkauf für das Weihnachtsessen in Frankreich geplant? Achtung, denn die Inflation trifft auch französische Lebensmittel. Welche zehn Produkte im Nachbar-Département Moselle sich am stärksten verteuert haben – und welche Weihnachtsleckereien in Forbach immer noch billiger sind als in Saarbrücken.