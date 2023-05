Reiseziel Grand Est Grand Est zu Ostern nicht nur bei deutschen Touristen beliebt

Lokal gab es bei der Belegung teils erhebliche Unterschiede. In Gérardmer in den Vogesen konnten 20 Prozent mehr Touristen und 95 Prozent Belegungsquote für die Hotels verbucht werden. Am Wochenende des 15. und 16. April kamen rund 60 000 Gäste in die Stadt, angezogen auch von der „Fête des Jonquilles“, zu der ein großer Umzug und mit Osterglocken geschmückte Wagen gehören. In Colmar lag die Belegungsquote der Hotels am Osterwochenende bei 96 Prozent, gefolgt von ebenfalls leicht gestiegenen Belegungsquoten in Straßburg (81 Prozent), Troyes und Reims (rund 80 Prozent). Metz hatte eine Belegungsquote von etwas mehr als der Hälfte (58 Prozent), was aber einen leichten Rückgang (9 Prozentpunkte) zum Vorjahreszeitraum bedeutete.